En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.1 este lunes, 22 de junio de 2026, cifra que refleja una diferencia del -0.22% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del peso dominicano subió +1.45%, pero en el último año cayó -8.50%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual de debilitamiento.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 9.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.08%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los dos días anteriores, ya que el dato de -1 resulta en un número positivo. Esto sugiere que el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede beneficiar a los importadores y fortalecer la economía local.

Este comportamiento alcista en la cotización podría estar influenciado por factores como la mejora en las reservas de divisas o un aumento en las exportaciones. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar su sostenibilidad en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 22 de junio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.