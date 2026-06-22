Este lunes, 22 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 666.14905 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,37%.

En la última semana, la cotización del Real cayó un 0,83% y en el último año acumuló una disminución del 6,24%, indicando una tendencia bajista.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real inició estable, retrocedió, rebotó brevemente, acumuló varias caídas, se mantuvo dos jornadas sin cambios y cerró nuevamente en baja.

La volatilidad económica de la última semana de Real fue del 11.34%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.39%.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esta mejora sugiere un fortalecimiento en la confianza de los inversores y en la economía local.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 66614.90321075954 pesos colombianos; 200 reales cuestan 133229.80642151908 pesos colombianos y 500 reales cuestan 333074.5160537977 pesos colombianos.