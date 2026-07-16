Colpensiones otorgará un auxilio superior a cinco salarios mínimos a quienes cumplan estos requisitos.

En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este jueves, 16 de julio de 2026, la cotización deleuro llegó a 3692.07 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 3,16%.

En la última semana, la cotización del euro subió 0.33%, mientras que en el último año cayó 18.68%, mostrando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días mostró alta volatilidad: alternó al inicio, encadenó dos avances a mitad del periodo, sufrió tres retrocesos seguidos y cerró con un repunte; el balance global quedó prácticamente neutro.

Hoy la cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 369207.01 pesos colombianos; 200 euros cuestan 738414.02 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1846035.05 pesos colombianos.