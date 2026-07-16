Este jueves, 16 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 632.38196 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,48%.

En el mercado del Real, la cotización muestra una tendencia bajista, con un descenso de -1.91% en la última semana y de -11.74% en el último año.

Fuente: narrativas-co

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, el Real mostró un sesgo mayormente bajista: acumuló más jornadas de retroceso que de avance, con una única pausa, repuntó brevemente al final y cerró más débil que al inicio.

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 13.28%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.34%.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere una recuperación en su valor en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 63238.19418579577 pesos colombianos; 200 reales cuestan 126476.38837159154 pesos colombianos y 500 reales cuestan 316190.97092897885 pesos colombianos.