Al cierre de mercados de este jueves, 12 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6605. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 2.11%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.18%, mientras que en el último año su variación ha sido del 2.32%. Estos porcentajes reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 25.72%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.44%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente a otras monedas. Este aumento sugiere una mayor estabilidad económica y confianza en el mercado local. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que cambios en factores económicos o políticos podrían influir en la cotización del Quetzal en el futuro. La sostenibilidad de esta tendencia dependerá de la continuidad de las condiciones favorables en el entorno económico. Las personas que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.