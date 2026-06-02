En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este martes, 2 de junio de 2026 cerró a 4158.22 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del-0,71% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del euro retrocedió -0.70% y en el último año acumula una caída de -11.16%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro mostró alta volatilidad con alternancia de avances y retrocesos, predominando las caídas (6 frente a 4 subidas) y cerrando con dos descensos consecutivos, lo que sugiere un sesgo bajista.

La cotización del Euro muestra una tendencia alcista en comparación con los días pasados. Esto refleja una mayor confianza en la economía europea y puede indicar un fortalecimiento del Euro en el mercado global.

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.71%.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 4158.2202 pesos colombianos, deberán pagar 415,822.02 pesos; 200 euros costarán 831,644.04 pesos y 500 euros, 2,079,110.10 pesos.