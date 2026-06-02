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Este martes, 2 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 713.08856 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -2,58%.

En el mercado del Real, la cotización cayó -1.76% en la última semana y -2.17% en el último año, lo que indica una tendencia bajista.

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La cotización de las principales divisas en Colombia.
La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real se movió de forma lateral con alternancias: 4 alzas, 3 bajas y 3 jornadas estables, con un saldo levemente positivo pese a cerrar en baja.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 18.71%, indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 15.26%.

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La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría resultar en mayor confianza económica.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 71,308.86 pesos colombianos; 200 reales cuestan 142,617.72 pesos y 500 reales, 356,544.29 pesos.