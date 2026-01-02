En la sesión de apertura de este viernes, 2 de enero de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.66 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.24% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 0.0065%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.91%. Estos datos reflejan una ligera fluctuación en el valor de la moneda en el corto y largo plazo.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 20.51%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 16.63%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar inestabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal en el corto plazo.

Este aumento en la cotización podría estar relacionado con factores económicos favorables o una mayor confianza en el mercado guatemalteco.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos