En la sesión de apertura de este miércoles, 22 de abril de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.64 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.22% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.20%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.67%. Estos porcentajes reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado. BMV: Volatilidad salva los ingresos, pero el beneficio se estanca La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 22.34%, es mayor que la volatilidad anual del 19.39%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor importante a considerar para evaluar la salud financiera del país. En resumen, la tendencia positiva del Quetzal sugiere un ambiente económico favorable en este momento. BMV: Volatilidad salva los ingresos, pero el beneficio se estanca Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. GCC reporta sólido inicio de 2026: Ventas crecen 19.8% impulsadas por el mercado estadounidense