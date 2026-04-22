En la sesión de apertura de este miércoles, 22 de abril de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.29 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.18% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.17%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.11%. BMV: Volatilidad salva los ingresos, pero el beneficio se estanca La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 2.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 8.75%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su desempeño reciente. Este aumento en la cotización sugiere una mayor confianza en la economía mexicana, lo que podría atraer inversiones y fortalecer aún más la moneda en el futuro. BMV: Volatilidad salva los ingresos, pero el beneficio se estanca Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Las personas que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. GCC reporta sólido inicio de 2026: Ventas crecen 19.8% impulsadas por el mercado estadounidense Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es útil evitar cambiar divisas en aeropuertos, ya que suelen tener tarifas más altas. Considerar el uso de tarjetas de crédito que no cobren comisiones por transacciones en el extranjero también puede ser una buena opción.