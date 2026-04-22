En la apertura de mercados de este miércoles, 22 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,576.15 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.07%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.02%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.21%. BMV: Volatilidad salva los ingresos, pero el beneficio se estanca La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 7.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.14%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento indica que el mercado está respondiendo favorablemente a factores económicos recientes, lo que podría generar confianza entre los inversionistas. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo. BMV: Volatilidad salva los ingresos, pero el beneficio se estanca Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. GCC reporta sólido inicio de 2026: Ventas crecen 19.8% impulsadas por el mercado estadounidense