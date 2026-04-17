Aunque muchos lo ven como un detalle sin utilidad, el pequeño bolsillo dentro del jean tiene una historia mucho más funcional de lo que parece. Lejos de ser decorativo, su origen está directamente ligado a las necesidades de los primeros trabajadores que usaban este tipo de prendas. El llamado “coin pocket” o bolsillo relojero fue incorporado en 1873 por Levi Strauss junto a su socio Jacob Davis, cuando crearon los primeros jeans pensados para mineros y trabajadores del oeste estadounidense. En esa época, los relojes de pulsera no existían. Lo habitual era usar relojes de bolsillo con cadena, objetos delicados que podían romperse fácilmente. Por eso, se diseñó este pequeño compartimento: La razón principal por la que este bolsillo sigue presente no es funcional, sino histórica y estética. Con el paso del tiempo, los relojes de bolsillo dejaron de usarse y el bolsillo perdió su función original. Sin embargo, nunca desapareció. Hoy en día, se utiliza para: