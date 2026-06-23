En la apertura de mercados de este martes, 23 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.62 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.36%.

La cotización del quetzal guatemalteco avanzó 2.27% en la última semana y acumuló 1.74% en el último año, mostrando una evolución alcista moderada.

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Conocé la cotización de este martes, 23 de junio de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 24.99%, lo cual es mayor que la volatilidad anual del 20.35%, indicando un comportamiento inestable y con muchas variaciones en su cotización.

La tendencia de la cotización del Quetzal guatemalteco hoy se presenta como positiva, dado que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica un leve incremento en su valor en comparación con los días anteriores, sugiriendo una recuperación o mayor estabilidad en la economía guatemalteca.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, implicando una depreciación del Quetzal. De este modo, el análisis actual resalta un panorama optimista para la moneda nacional, lo que podría fomentar la confianza en los mercados locales.

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Conocé la cotización de este martes, 23 de junio de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 13 de marzo de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones, evita casas de cambio en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por transacciones extranjeras, rechaza la conversión dinámica y lleva solo el efectivo necesario en Estados Unidos.