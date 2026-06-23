Miles de contribuyentes esperan cada año el reembolso de impuestos del IRS tras presentar su declaración fiscal. Sin embargo, un error muy común puede provocar demoras de semanas o incluso meses en el procesamiento del pago.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) utiliza sistemas automatizados para comparar los datos incluidos en cada declaración con los formularios enviados por empleadores, instituciones financieras y empresas de pagos electrónicos. Cuando aparecen diferencias significativas, la devolución puede quedar retenida mientras las autoridades revisan el caso.

El error que retrasa todas las devoluciones de impuestos

Uno de los principales motivos de demora ocurre cuando los ingresos informados por el contribuyente no coinciden con los registros que el IRS ya tiene en sus bases de datos. La agencia recibe información de múltiples fuentes, entre ellas:

Formularios W-2 enviados por empleadores

Formularios 1099 emitidos por bancos

Formularios 1099-K reportados por plataformas de pago

Registros de inversiones

Pagos por trabajos independientes o actividades comerciales

Si los montos declarados son distintos a los reportados oficialmente, el sistema puede marcar la declaración para revisión.

El IRS retrasa devoluciones de impuestos cuando detecta diferencias entre los ingresos declarados y la información reportada. Fuente: El Cronista.

IRS retrasa los pagos de todos los que hicieron mal este trámite

Cuando los ingresos declarados no coinciden con los formularios recibidos por la agencia, el IRS puede:

Retrasar la devolución

Solicitar documentación adicional

Corregir la declaración automáticamente

Enviar notificaciones al contribuyente

Iniciar procesos de verificación más detallados

En algunos casos, el contribuyente puede recibir una carta solicitando explicaciones antes de que se libere el reembolso.

Cuánto puede demorarse una devolución

Cuando no existen errores, muchas devoluciones electrónicas son procesadas en aproximadamente 21 días. Sin embargo, si la declaración requiere revisión manual por inconsistencias o verificaciones adicionales, los tiempos pueden extenderse significativamente.

Cada caso es analizado individualmente por las autoridades fiscales.