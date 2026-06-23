La cotizacióndel Peso mexicano este martes 23 de junio en Estados Unidos es de 17.41 USD. Dicho precio presenta una variación del 0.17% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del peso mexicano subió 1.22%, mientras que en el último año registró una variación de -6.65%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 4.21%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva tras dos días consecutivos de incrementos. Este comportamiento indica una recuperación en su valor frente al dólar, lo que podría generar un optimismo en el mercado.

El análisis de esta tendencia sugiere que la estabilidad económica y las medidas financieras recientes han influido favorablemente, lo que podría propiciar un ambiente de confianza entre los inversionistas.

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Conocé la cotización de este martes, 23 de junio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 17 de febrero de 2026.

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