En el supermercado pueden encontrarse a varios tipos de persona. Por un lado, están quienes tienen el deseo de irse rápidamente del establecimiento y optan por el cobro en cajas de autopago. Por el otro, también están los que prefieren la atención personalizada. Según la psicología, esta última opción está ligada a una necesidad emocional clave del ser humano. Por más de que para muchos hacer una fila sea una perdida de tiempo, para algunos puede ser un intento de sostener el contacto humano. Elegir una caja atendida por una persona en lugar de una máquina no siempre responde a una cuestión de rapidez o comodidad. Muchas veces está vinculado a la necesidad la de interactuar con otros, incluso en situaciones cotidianas. En un contexto donde la automatización avanza, estos pequeños intercambios funcionan como una forma de sostener el contacto social básico. Lejos de ser un hábito ineficiente, esta elección puede entenderse como una manera de preservar vínculos mínimos que forman parte de la vida diaria. Un saludo, una mirada o una breve conversación pueden influir en cómo una persona atraviesa su jornada, especialmente cuando las oportunidades de interacción humana son cada vez más limitadas. La ciencia comenzó a enfocarse en las llamadas microinteracciones como gestos simples como decir “hola”, cruzar una mirada o intercambiar unas pocas palabras. Aunque parezcan insignificantes, estos momentos tienen un impacto real en el bienestar emocional y en la sensación de pertenencia. Investigaciones del psicólogo Nicholas Epley, de la Universidad de Chicago, muestran que interactuar con desconocidos, incluso de forma breve, mejora el estado de ánimo y fortalece la sensación de conexión social. Aunque muchas personas creen que estos intercambios son innecesarios o incómodos, los estudios indican lo contrario: ese contacto mínimo puede ser clave para sentirse acompañado en la vida cotidiana.