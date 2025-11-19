La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este miércoles 19 de noviembre en Estados Unidos es de 7.65 USD. Dicho importe presenta una variación del 2.15% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.13%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.69%. Estas cifras reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 23.87%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.41%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía guatemalteca o de factores externos que están influyendo favorablemente en la cotización. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos

Compara las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.

Evite cambiar grandes cantidades de dinero en lugares turísticos o aeropuertos.

Considere cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.

Investiga y compara las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.

