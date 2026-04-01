El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene la potestad de visitar a los contribuyentes con sus funcionarios especiales; que retomarán las visitas domiciliarias sin previo aviso. Esta medida, que busca reforzar el cumplimiento de las normativas fiscales, está dirigida específicamente a un grupo de personas con irregularidades pendientes. A diferencia de los procesos de auditoría convencionales que se manejan por correo postal, estas inspecciones presenciales tienen como objetivo resolver situaciones de incumplimiento grave que no han sido atendidas tras múltiples notificaciones previas. La autoridad fiscal ha sido clara: no se trata de visitas aleatorias a todos los ciudadanos. El foco principal de los agentes especiales estará puesto en contribuyentes de altos ingresos y empresas que presentan deudas impositivas significativas o que han dejado de presentar sus declaraciones de impuestos durante varios periodos. Las visitas se centrarán en dos categorías principales: El IRS busca con esto agilizar la resolución de casos complejos que requieren una verificación directa de activos o una entrevista personal para determinar la capacidad de pago del deudor. Dado que estas visitas ocurren sin previo aviso, el riesgo de estafas por parte de impostores es una preocupación latente. El IRS ha emitido una serie de recomendaciones para que los contribuyentes puedan verificar la identidad de los trabajadores federales. Un funcionario legítimo del IRS siempre llevará consigo dos formas de identificación oficial: una comisión de servicio con fotografía y una tarjeta de identificación (HSPD-12). Los contribuyentes tienen el derecho de solicitar que el agente muestre ambas credenciales antes de permitir el ingreso o proporcionar cualquier tipo de información sensible. Es fundamental recordar que, aunque los agentes pueden discutir opciones de pago, nunca solicitarán transferencias de dinero inmediatas, pagos con tarjetas de regalo o criptomonedas. Cualquier solicitud de este tipo debe ser considerada una señal de alerta inmediata de fraude. A pesar de la naturaleza sorpresiva de estas inspecciones, el IRS mantiene ciertos protocolos de respeto a la privacidad y seguridad. En la mayoría de los casos, los agentes intentarán contactar al contribuyente de manera telefónica o por carta antes de presentarse físicamente, aunque la norma actual les permite acudir directamente si los intentos anteriores fallaron. Si un contribuyente recibe una visita, se recomienda: Esta reactivación de las visitas presenciales forma parte de la nueva estrategia del Gobierno para reducir la brecha fiscal y asegurar que los grandes deudores cumplan con sus obligaciones de la misma manera que el resto de los ciudadanos.