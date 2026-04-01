Este miércoles, 1 de abril de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.9649 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,58%. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.5%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -1.25%. Hoy, la cotización de la moneda yuan muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este cambio sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía relacionada. En contraste, la tendencia de la cotización en días pasados había sido más variable, lo que generaba incertidumbre entre los inversores. Este nuevo comportamiento podría ser un indicativo de un cambio en las dinámicas económicas que afectan al yuan. El análisis de esta tendencia sugiere que el yuan podría estar en un camino de recuperación, lo que podría influir en las decisiones de inversión a corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 5.50%, es menor que la volatilidad anual del 8.04%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.