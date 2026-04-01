El Servicio de Impuestos Internos (IRS) reforzó sus advertencias sobre las consecuencias de no cumplir con una de las obligaciones fiscales más importantes. Cuando este trámite se posterga y no se regulariza la situación, el organismo puede avanzar con medidas de cobro que afectan directamente el patrimonio del contribuyente. La presentación de la declaración de impuestos es fundamental para determinar si una persona debe pagar impuestos o si corresponde un reembolso. No cumplir con este requisito dentro del plazo puede generar sanciones desde el inicio. Cuando la declaración no se presenta en tiempo y forma, el IRS puede aplicar: El proceso comienza con notificaciones formales. Si el contribuyente no responde, el IRS puede emitir un Aviso Final de Intención de Embargo, que otorga un plazo, generalmente de 30 días, para regularizar la situación.