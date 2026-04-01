El Servicio de Impuestos Internos (IRS) explica todos los contribuyentes a través de su sitio web oficial cuáles son las consecuencias de recibir a su nombre un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia y no realizar acuerdos con rapidez para evitar medidas drásticas del proceso de cobro. Cuando no se trabaja de forma bilateral para pagar o mostrar intención de saldar las deudas pendientes, la agencia recaudadora puede determinar que es necesario aplicar un embargo: En ese marco, si la agencia toma la decisión de aplicar un embargo bancario todos los fondos asociados a la cuenta y las tarjetas de débito vinculadas, se congelan en el momento en el que se entregue el aviso a nombre del contribuyente. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, luego de que IRS decida oficializar un embargo sobre la cuenta bancaria tendrá que aguardarse 21 días antes de extraer los fondos y dirigirlos al cumplimiento de la obligación. “Cuando existe un embargo bancario, esto significa que los fondos de la cuenta se congelan a partir de la fecha y hora que se reciba el embargo. Normalmente, el embargo no afecta a los fondos depositados en la cuenta después”, aseguran las autoridades. El plazo de 21 días está pautado por el Código de Impuestos Internos (IRC) y tiene como fin que el contribuyente se comunique con la agencia y establezca un plan de pagos que demuestre la intención de saldar la deuda o informar al IRS en caso de que se hayan cometido errores. La sanción puede quedar sin efecto cuando se de cualquiera de las siguientes situaciones En caso de que el embargo se libere, aún será necesario saldar la deuda con el IRS para evitar que se vuelva a imponer la medida.