La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este martes 23 de diciembre en Estados Unidos es de 7.65 USD. Dicho importe presenta una variación del 2.13% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.21%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.66%.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 23.55%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 16.51%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar inestabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal en el corto plazo.

Este aumento en la cotización podría estar relacionado con factores económicos favorables o una mayor confianza en el mercado guatemalteco.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos