En la sesión de apertura de este miércoles, 19 de noviembre de 2025, del Peso mexicano cotiza a 18.33 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.06% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un leve aumento del 0.12%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.95%, reflejando una tendencia a la depreciación frente a otras divisas.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 5.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.75%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con el dólar. Este comportamiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere una recuperación en la confianza del mercado.Este aumento en la cotización puede ser un indicativo de factores económicos favorables, como un incremento en las exportaciones o una mejora en la situación política. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar su sostenibilidad a largo plazo.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor valor por su dinero.