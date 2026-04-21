En la sesión de apertura de este martes, 21 de abril de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.31 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.07% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.30%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.40% en su cotización. Pide AmCham a EEUU trato arancelario preferencial para México La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 2.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 8.80%. Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local. En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el cambio reciente sugiere un fortalecimiento del Peso. Este comportamiento puede ser resultado de factores económicos favorables o de una mayor confianza en el mercado. En resumen, la tendencia positiva del Peso mexicano podría reflejar un entorno económico más estable y optimista. Pide AmCham a EEUU trato arancelario preferencial para México Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Hacienda: El malabarismo fiscal para que México pueda atraer inversión sin abrir la cartera Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es útil evitar cambiar divisas en aeropuertos, ya que suelen tener tarifas más altas. Considerar el uso de tarjetas de crédito que no cobren comisiones por transacciones en el extranjero también puede ser una buena opción.