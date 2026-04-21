El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó una nueva deducción fiscal para mayores de 65 años que promete aliviar la carga impositiva durante los próximos años, con montos que pueden marcar una diferencia real en los ingresos de jubilados y trabajadores activos. A partir del período fiscal comprendido entre 2025 y 2028, quienes tengan 65 años o más podrán acceder a una deducción adicional de hasta 6,000 dólares por persona. En el caso de parejas que presentan impuestos en conjunto, el beneficio puede duplicarse y alcanzar los 12.000 dólares si ambos cumplen con el requisito de edad. Uno de los puntos más destacados de esta medida es su flexibilidad: aplica tanto para quienes optan por la deducción estándar como para aquellos que detallan sus gastos. Esto amplía el alcance del beneficio y permite que más contribuyentes puedan aprovecharlo sin necesidad de cambiar su estrategia fiscal habitual. Sin embargo, no todos podrán acceder al monto completo. La deducción comienza a reducirse para quienes superen ciertos niveles de ingresos: el límite se fija en 75,000 dólares anuales para solteros y 150,000 dólares para parejas. A partir de esos valores, el beneficio se reduce de manera progresiva. Ante la complejidad de los cambios, el IRS reforzó sus programas de ayuda para facilitar la presentación de declaraciones. Entre ellos se destacan el VITA (Asistencia Voluntaria al Contribuyente) y el TCE (Asesoramiento Tributario para Ancianos), orientados especialmente a personas con ingresos moderados y adultos mayores. Además, organizaciones como AARP ofrecen servicios gratuitos de asesoramiento fiscal en miles de puntos del país, incluyendo bibliotecas y centros comunitarios. Estos programas resultan fundamentales para garantizar que los contribuyentes accedan correctamente a beneficios como el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC), cuyo límite de ingresos fue ampliado, permitiendo que más personas obtengan reembolsos. Un aspecto clave que muchos pasan por alto es que los adultos mayores que continúan en actividad deben prestar atención a sus retenciones impositivas. Aunque ya reciban beneficios del Seguro Social, los ingresos laborales siguen sujetos a impuestos, incluyendo aportes a Medicare y al propio sistema previsional. Por eso, el organismo recomienda revisar periódicamente la situación fiscal y utilizar herramientas oficiales, como el acceso a formularios a través de la Administración del Seguro Social. Mantener estos datos actualizados es fundamental para evitar deudas inesperadas al cierre del año fiscal.