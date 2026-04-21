La cotizacióndel Peso colombiano este martes 21 de abril en Estados Unidos es de 3,571.15 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.91% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.22%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.67%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Pide AmCham a EEUU trato arancelario preferencial para México La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 9.62%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.16%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su comportamiento reciente. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es un factor clave para la economía local. Pide AmCham a EEUU trato arancelario preferencial para México Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Aquellos individuos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Hacienda: El malabarismo fiscal para que México pueda atraer inversión sin abrir la cartera