Cuando una pareja presenta una declaración de impuestos conjunta y la entrega fuera de término o deja una deuda sin pagar, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene facultades para avanzar sobre los activos de ambos cónyuges. Esto incluye, en casos extremos, el embargo de cuentas bancarias. Ante la presentación tardía de la declaración conjunta de impuestos y la falta de pago, IRS tiene la autoridad legal activar medidas severas. Sin embargo, el embargo (levy) es una medida de última instancia. Generalmente ocurre después de: Al presentar una declaración conjunta, los cónyuges asumen lo que se conoce como “responsabilidad solidaria” (joint and several liability). En términos simples: