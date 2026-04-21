En la sesión de apertura de este martes, 21 de abril de 2026,del Euro cotiza a 0.85 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.31% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.19%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.79%, indicando una ligera recuperación reciente tras una tendencia a la baja en el periodo anual. Pide AmCham a EEUU trato arancelario preferencial para México La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.99%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.06%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea. Este comportamiento indica que el Euro está ganando confianza en el mercado, lo que podría ser un reflejo de factores económicos favorables en la zona euro. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Pide AmCham a EEUU trato arancelario preferencial para México Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Hacienda: El malabarismo fiscal para que México pueda atraer inversión sin abrir la cartera