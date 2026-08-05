En la apertura de mercados de este miércoles, 5 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.17 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 1.37%.

En la última semana, el peso dominicano subió 0,45%, mientras que en el último año cayó -8,82%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual de debilitamiento.

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Conocé la cotización de este miércoles, 5 de agosto de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso Dominicano en la última semana ha sido de 13.25%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 11.45%.

Hoy la cotización del Peso dominicano muestra una tendencia positiva, con un incremento en relación con los dos días anteriores. Este repunte sugiere un fortalecimiento gradual de la moneda en el mercado.

El comportamiento positivo de hoy contrasta con una tendencia estable observada antes, lo que podría indicar un cambio favorable en la confianza de los inversionistas.

El análisis sugiere que, si esta tendencia continúa, el Peso dominicano podría consolidarse aún más en el corto plazo.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos