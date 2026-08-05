La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este miércoles 5 de agosto en Estados Unidos es de 7.62 USD. Dicho costo presenta una variación del 2.07% en comparación con la jornada anterior.

La cotización del Quetzal guatemalteco subió 2.19% en la última semana, pero en el último año registra una leve caída de -0.48%, lo que sugiere recuperación de corto plazo pese a debilidad interanual.

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La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 25.03%, es significativamente mayor que su volatilidad anual del 20.31%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, reflejando un aumento con respecto a los días anteriores. Este movimiento sugiere una mayor confianza en la economía, lo que podría incentivar el flujo de inversiones en el país.

La estabilidad de la moneda en estos días es un buen indicador, aunque es fundamental monitorear si esta tendencia se mantiene a largo plazo. Análisis más detallados son necesarios para entender los factores que impulsan esta apreciación y sus posibles implicaciones futuras.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tasas y comisiones, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por cambio y verifica el tipo de cambio en apps confiables.