En la sesión de apertura de este miércoles, 5 de agosto de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,193.71 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -1.49% en relación con el día anterior.

En el mercado del peso colombiano, la cotización subió 2,30% en la última semana, pero en el último año registra una caída de 15,95%, lo que indica un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

Ansiedad y estrés laboral acorralan a la fuerza joven en México, advierte AXA

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 34.64%, es significativamente mayor que su volatilidad anual del 13.75%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en el día de hoy en comparación con los días anteriores. Este comportamiento se ha reflejado en un incremento constante, donde el dato de 1 se ha mantenido por encima de días recientes.

El análisis de esta tendencia sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano, lo cual podría estar influenciado por factores económicos favorables o por una mayor confianza en el mercado.

Ansiedad y estrés laboral acorralan a la fuerza joven en México, advierte AXA

Conocé la cotización de este miércoles, 5 de agosto de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Alerta | Crecimiento débil y menos empleo ponen en jaque el superávit fiscal de 2026, dice HR Ratings

Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA