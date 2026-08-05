En esta noticia
En la sesión de apertura de este miércoles, 5 de agosto de 2026,del Euro cotiza a 0.87 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.3% en relación con el día anterior.
En la última semana, la cotización del Euro cayó 64.22%, mientras que en el último año subió 20.82%.
Ansiedad y estrés laboral acorralan a la fuerza joven en México, advierte AXA
La variación de del Euro durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 5.42%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 5.63%.
Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva con un dato de -1 igual a 2, lo que indica que en los últimos días ha ido en aumento. Este incremento refleja una mayor confianza en la moneda y una favorable situación económica en comparación con días anteriores.
En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que habría sugerido un debilitamiento del Euro frente a otras divisas. En cuanto a la estabilidad de la moneda, un -1 igual a 0 hubiera indicado que la cotización se mantiene sin cambios significativos.
La tendencia actual sugiere una recuperación del Euro, lo que puede beneficiar el comercio internacional y fortalecer la economía de la zona euro en el corto plazo.
Ansiedad y estrés laboral acorralan a la fuerza joven en México, advierte AXA
¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?
Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.
Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.
¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?
Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.
Alerta | Crecimiento débil y menos empleo ponen en jaque el superávit fiscal de 2026, dice HR Ratings
Consejos para cambiar o comprar euro en USA
- Contrasta las tasas de conversión y recargos antes de intercambiar tu efectivo.
- Prescinde de intercambiar cantidades considerables de dinero en destinos turísticos o terminales aéreas.
- Reflexiona sobre la posibilidad de intercambiar una mínima suma de para costos iniciales y posteriormente retirar dinero en efectivo de un cajero automático utilizando una tarjeta de débito o crédito.
- Explora y contrasta las distintas alternativas antes de modificar tu efectivo con el fin de conseguir la tasa de cambio más beneficiosa.