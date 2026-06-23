En la apertura de mercados de este martes, 23 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.28 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.91%.

La cotización del peso dominicano mostró una tendencia bajista: en la última semana retrocedió -0.38% y en el último año acumuló una caída de -7.49%.

Consumo responsable | Relanzan campaña ‘No te hagas güey’ para evitar que los menores beban

Fuente: narrativas-us

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Peso dominicano ha sido del 12.25%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, dado que supera la volatilidad anual del 11.10%.

La cotización del Peso dominicano hoy en relación con los días pasados muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica que su valor ha aumentado en comparación con los días anteriores, lo que podría reflejar un fortalecimiento económico.

Sin embargo, es importante considerar que una tendencia positiva no garantiza estabilidad a largo plazo. La fluctuación del tipo de cambio puede verse influenciada por diversos factores económicos y políticos que podrían modificar esta tendencia en un futuro cercano.

Consumo responsable | Relanzan campaña ‘No te hagas güey’ para evitar que los menores beban

Conocé la cotización de este martes, 23 de junio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Givu, la startup que revoluciona el mercado de celulares reacondicionados y busca crecer hasta 60% este año

Fuente: narrativas-us

Consejos para cambiar o comprar peso dominicano en USA