En Estados Unidos, existen diferentes regulaciones sobre las normas de estacionamiento y mantenimiento de vehículos que deberán cumplirse para evitar inconvenientes con las autoridades.

En Shoreview, ciudad de Minnesota, por ejemplo, una regulación vigente fija las restricciones que deben cumplir los coches para poder estacionarse en propiedades privadas, especialmente en áreas abiertas.

Prohíben estacionar coches en cualquiera de estos lugares si el conductor no puede mostrar un papel clave

La normativa vigente de dicha jurisdicción establece que todos los vehículos deben contar con una licencia o registro válido y encontrarse en condiciones de funcionamiento para ser aparcados en el exterior.

Los automóviles que no cumplan con esta normativa no podrán aparcarse indefinidamente en una propiedad, a no ser que se encuentren en un espacio completamente cerrado.

De acuerdo con la regulación, los vehículos que no cuenten con la reglamentación adecuada que acredite su capacidad de circulación tampoco podrán quedar estacionados en parques, patios, entradas, propiedades o espacios abiertos. A su vez, tendrán prohibido ser aparcados en bulevares, césped o cualquier otra área verde.

Existen regulaciones para aparcar un vehículo en el exterior. Imagen ilustrativa ChatGPT

Información importante sobre esta normativa

Además, la disposición incluye vehículos recreativos como

Remolques

Casas rodantes o campers

Embarcaciones

Motos de nieve

Todos estos eleme ntos deben ubicarse en una superficie aprobada siempre que se estacionen o almacenen en el patio delantero de una propiedad.

También se prohíbe el estacionamiento de vehículos o dispositivos recreativos en cualquier propiedad pública.