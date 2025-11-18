La cotizacióndel Peso dominicano este martes 18 de noviembre en Estados Unidos es de 63.62 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.11% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio de aproximadamente 0.04%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 4.87%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad a corto plazo, a pesar de la fluctuación más significativa a lo largo del año.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 7.49%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.56%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor en relación con otras divisas, lo que puede ser un signo de estabilidad económica.Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a lo largo del tiempo, ya que cambios en el mercado global o en la economía local podrían afectar su comportamiento. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso dominicano, pero se requiere cautela ante posibles fluctuaciones futuras.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Consejos para cambiar o comprar peso dominicano en USA

Contrasta las tasas de conversión y recargos antes de intercambiar tu efectivo.

Prescinde de intercambiar cantidades considerables de dinero en destinos turísticos o terminales aéreas.

Reflexiona sobre la posibilidad de intercambiar una mínima suma de para costos iniciales y posteriormente retirar dinero en efectivo de un cajero automático utilizando una tarjeta de débito o crédito.

Explora y contrasta las distintas alternativas antes de modificar tu efectivo con el fin de conseguir la tasa de cambio más beneficiosa.

