En la apertura de mercados de este miércoles, 31 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 62.82 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.19%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.92%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.32%. Estos datos reflejan una ligera fluctuación en el valor de la moneda en el mercado.

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 10.09%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.80%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al Peso dominicano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar su sostenibilidad a largo plazo.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

