En la apertura de mercados de este miércoles, 15 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 59.4 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.41%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -0.34%. Startup que ayudó a Bodega Aurrerá a eficientar su tienda online es adquirida por Instacart La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 5.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.36%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. El análisis de esta tendencia revela que el Peso dominicano está ganando confianza en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o una mayor estabilidad política en el país. Startup que ayudó a Bodega Aurrerá a eficientar su tienda online es adquirida por Instacart Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Alza en el precio de la harina, la gota que derrama el vaso de los tortilleros