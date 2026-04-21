En la apertura de mercados de este martes, 21 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 59.99 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.79%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 1.51%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 0.07%. Pide AmCham a EEUU trato arancelario preferencial para México La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 12.69%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 11.44%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general. Pide AmCham a EEUU trato arancelario preferencial para México Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Hacienda: El malabarismo fiscal para que México pueda atraer inversión sin abrir la cartera