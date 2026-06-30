Con la inteligencia artificial transformando el mercado laboral, cada vez son más las empresas tecnológicas que buscan formar a la próxima generación de profesionales.

Una de las iniciativas más ambiciosas llegó de la mano de Anthropic, la compañía creadora del modelo de IA Claude, que lanzó un programa para capacitar jóvenes y pagarles un salario anual de USD 85.000, incluso si no cuentan con un título universitario ni una amplia trayectoria profesional.

El programa, denominado Claude Corps, busca incorporar a 1.000 jóvenes en organizaciones sin fines de lucro de Estados Unidos para desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial y ayudar a acelerar la adopción de estas tecnologías en sectores de alto impacto social.

Ofrecen salarios de USD 85.000 A jóvenes profesionales

Los jóvenes seleccionados recibirán:

Salario anual de USD 85.000

Cobertura de beneficios laborales

Capacitación intensiva sobre Claude y aplicaciones de IA

Mentoría personalizada de CodePath

Acceso directo a especialistas de Anthropic

Amplio presupuesto de uso de Claude durante el programa

Formación continua durante toda la beca

Anthropic financiará completamente el programa mediante una inversión inicial de USD 150 millones.

Claude Corps es una de las oportunidades más atractivas para jóvenes interesados en iniciar una carrera en el sector tecnológico. Fuente: EFE. Fuente: EFE Angel Colmenares

No hace falta tener un título universitario

Uno de los aspectos más llamativos del programa es que no exige contar con un título universitario. Anthropic explica que evaluará principalmente:

La capacidad para resolver problemas

El interés por la inteligencia artificial

La iniciativa personal

Las habilidades de comunicación

La motivación para trabajar en proyectos de impacto social

Tampoco se requiere experiencia laboral

El programa está dirigido especialmente a personas que recién comienzan su carrera profesional. Los requisitos principales son: