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Con la inteligencia artificial transformando el mercado laboral, cada vez son más las empresas tecnológicas que buscan formar a la próxima generación de profesionales.
Una de las iniciativas más ambiciosas llegó de la mano de Anthropic, la compañía creadora del modelo de IA Claude, que lanzó un programa para capacitar jóvenes y pagarles un salario anual de USD 85.000, incluso si no cuentan con un título universitario ni una amplia trayectoria profesional.
El programa, denominado Claude Corps, busca incorporar a 1.000 jóvenes en organizaciones sin fines de lucro de Estados Unidos para desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial y ayudar a acelerar la adopción de estas tecnologías en sectores de alto impacto social.
Ofrecen salarios de USD 85.000 A jóvenes profesionales
Los jóvenes seleccionados recibirán:
- Salario anual de USD 85.000
- Cobertura de beneficios laborales
- Capacitación intensiva sobre Claude y aplicaciones de IA
- Mentoría personalizada de CodePath
- Acceso directo a especialistas de Anthropic
- Amplio presupuesto de uso de Claude durante el programa
- Formación continua durante toda la beca
Anthropic financiará completamente el programa mediante una inversión inicial de USD 150 millones.
No hace falta tener un título universitario
Uno de los aspectos más llamativos del programa es que no exige contar con un título universitario. Anthropic explica que evaluará principalmente:
- La capacidad para resolver problemas
- El interés por la inteligencia artificial
- La iniciativa personal
- Las habilidades de comunicación
- La motivación para trabajar en proyectos de impacto social
Tampoco se requiere experiencia laboral
El programa está dirigido especialmente a personas que recién comienzan su carrera profesional. Los requisitos principales son:
- Tener al menos 18 años
- Contar con autorización para trabajar en Estados Unidos
- Poseer menos de dos años de experiencia laboral de tiempo completo
- Demostrar interés por la inteligencia artificial y el trabajo con organizaciones sociales