La cotizacióndel Peso colombiano este jueves 2 de julio en Estados Unidos es de 3,367.61 USD. Dicho importe presenta una variación del -1.8% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano retrocedió -2.02% y en el último año acumuló una caída de -13.25%, evidenciando una tendencia bajista sostenida.

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Conocé la cotización de este jueves, 2 de julio de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 11.11%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.19%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de los últimos dos días consecutivos es de 2. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado respecto a los días anteriores, mostrando así un fortalecimiento en su cotización.

A medida que la tendencia se ha mantenido en alza, es posible que esta situación genere mayor confianza entre los inversores y comerciantes, lo que podría resultar en un impacto positivo en la economía del país.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

para finalizar, para cambiar divisas dentro de Estados Unidos compara comisiones y tipos en bancos o cooperativas de crédito, evita quioscos de aeropuertos, prioriza cajeros de tu banco o tarjetas sin comisión por transacción extranjera y rechaza la conversión dinámica de moneda.