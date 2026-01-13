En la apertura de mercados de este martes, 13 de enero de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.86 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.37%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.18%, mientras que en el último año su variación ha sido de -6.69%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Conocé la cotización de este martes, 13 de enero de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.25%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.42%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía europea.

En resumen, la tendencia positiva del Euro refleja un posible crecimiento económico y estabilidad en la región.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar euro en Estados Unidos