En la sesión de apertura de este jueves, 2 de julio de 2026,del Euro cotiza a 0.88 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.1% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro retrocedió 0.35%, mientras que en el último año acumula un avance de 2.81%, lo que sugiere una corrección reciente dentro de una tendencia anual positiva.

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Conocé la cotización de este jueves, 2 de julio de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Euro fue del 2.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual del 5.83%.

Hoy la cotización de la moneda Euro ha experimentado una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Este incremento consecutivo en su valor sugiere que los inversores están optimistas sobre su rendimiento a corto plazo.

A pesar de la reciente tendencia al alza, es importante monitorear el mercado para ver si esta mejora se mantiene o si podría haber correcciones en el futuro. La situación actual podría indicar un fortalecimiento del Euro si persiste la confianza de los inversores.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar euro en Estados Unidos