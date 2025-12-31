La cotizaciónde la Libra esterlina este miércoles 31 de diciembre en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.11% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.39%, mientras que en el último año su variación ha sido de -5.85%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

CNBV dio luz verde a M2Crowd para diversificar su modelo de inversión

Conocé la cotización de este miércoles, 31 de diciembre de 2025.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 2.33%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 6.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es positivo. En comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento constante en su valor durante los últimos dos días.

Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o una mayor confianza de los inversores.

CNBV dio luz verde a M2Crowd para diversificar su modelo de inversión

Conocé la cotización de este miércoles, 31 de diciembre de 2025.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Tres gigantes de la Bolsa Mexicana ganan más de 100,000 millones en una semana y superan al resto del mercado

Conocé la cotización de este miércoles, 31 de diciembre de 2025.

Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA