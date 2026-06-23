En la sesión de apertura de este martes, 23 de junio de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.75 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.03% en relación con el día anterior.

En el mercado de la libra esterlina, la cotización avanzó un 34.56% en la última semana y registró una variación del 197.22% en el último año.

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Conocé la cotización de este martes, 23 de junio de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

Durante la última semana, la volatilidad económica de la Libra esterlina ha sido del 7.37%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 6.10%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a +3. Comparado con los días anteriores, esto indica un fortalecimiento constante de la moneda frente a otras divisas. La tendencia favorable sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía británica.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría señalado una devaluación de la Libra esterlina, reflejando preocupaciones por la economía o factores externos. Sin embargo, el incremento actual resalta un entorno más optimista para los inversores.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos