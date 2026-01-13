La cotizaciónde la Libra esterlina este martes 13 de enero en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.04% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.08%, mientras que en el último año su variación ha sido del -3.75%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en el mercado.

Banorte tras remesas digitales; la china Cainiao abre brecha en frontera; crece el mercado farmacéutico

Conocé la cotización de este martes, 13 de enero de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.14%, es menor que la volatilidad anual del 6.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este comportamiento indica que los inversores tienen confianza en la economía británica, lo que podría llevar a un mayor interés en la Libra esterlina en el futuro cercano. Sin embargo, es importante monitorear cualquier cambio en el contexto económico que pueda afectar esta tendencia.

Banorte tras remesas digitales; la china Cainiao abre brecha en frontera; crece el mercado farmacéutico

Conocé la cotización de este martes, 13 de enero de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

México podrá seguir mandando petróleo a Cuba, por el momento: EEUU

Conocé la cotización de este martes, 13 de enero de 2026.

Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA