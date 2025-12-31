En la sesión de apertura de este miércoles, 31 de diciembre de 2025,del Peso mexicano cotiza a 18 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.03% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.27%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -12.95% en su valor.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 2.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido de 9.00%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en las políticas económicas o fluctuaciones en los mercados internacionales. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta tendencia se mantendrá a largo plazo.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

