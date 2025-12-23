En la apertura de mercados de este martes, 23 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.94 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.22%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una leve disminución del -0.13%, mientras que en el último año, su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -13.69% en su valor. Esta tendencia refleja un contexto económico desafiante para la moneda nacional.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 2.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.18%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con el dólar. Este comportamiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere una recuperación en la confianza del mercado.

Este incremento en la cotización puede ser un indicativo de factores económicos favorables, como un aumento en las exportaciones o una mejora en la inversión extranjera. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar peso mexicano en Estados Unidos