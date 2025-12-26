El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.882 este viernes, 26 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -0.28% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.83%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.81%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.02%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con el dólar. Este comportamiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere una recuperación en la confianza del mercado.

Este incremento en la cotización puede ser un indicativo de factores económicos favorables, como un aumento en las exportaciones o una mejora en la inversión extranjera. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo.

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.