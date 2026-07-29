En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.4247 este miércoles, 29 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.04% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el Peso mexicano registró una ligera apreciación de 0.20%, pero en el último año acumuló una variación de -6.63%, señalando un debilitamiento anual pese al repunte reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 5.34%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.49%.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, dado que en los últimos cuatro días ha registrado incrementos en su valor. Este comportamiento sugiere una recuperación en la confianza del mercado y un fortalecimiento de la moneda ante otras divisas.

Sin embargo, es importante señalar que esta tendencia podría verse afectada por factores externos, como la política económica interna y los cambios en la economía global, los cuales deben ser monitoreados de cerca para entender la sostenibilidad de este aumento.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 29 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.