Al cierre de mercados de este miércoles, 29 de julio de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.624. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.26%.

La cotización del quetzal guatemalteco mostró un avance reciente: en la última semana aumentó 2.31% y en el último año registró una variación de 1.77%, lo que sugiere una apreciación sostenida.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 23.86%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 20.31%.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. En los últimos dos días, el valor de la moneda ha aumentado, indicando un fortalecimiento en su posición frente a otras divisas.

Este aumento en la cotización sugiere un ambiente económico favorable que podría estar impulsando la demanda del Quetzal. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para entender si se sostendrá en el futuro cercano.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 29 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.